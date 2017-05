Gestolen geboortekaartjes duiken op Marktplaats op

GELDERMALSEN - Geboortekaartjes die zijn gestolen uit een verloskundigenpraktijk in Geldermalsen zijn verkocht via Marktplaats. Dat zegt verloskundige Margretha van Riemsdijk van De Toekomst. Zaterdag bleken ongeveer zestig geboortekaartjes uit de wachtkamer te zijn verdwenen.

Woensdag ging plots de telefoon, een vrouw met een anoniem nummer, vertelt Van Riemsdijk tegen Omroep Gelderland.

'De vrouw was in paniek, want ze wil niets met diefstal te maken hebben', zegt de Geldermalsense vroedvrouw. 'Ze dacht dat ze via Marktplaats geboortekaartjes had gekocht die bij ons waren gestolen. Ze had een doos op de kop getikt, ze dacht van iemand uit Noord-Holland.'

Van Riemsdijk gaat verder: 'Ik liet de vrouw wat namen noemen van ouders op de kaartjes en toen wist ik genoeg. Daar waren ook cliënten van mij bij.'

Praktijk doet aangifte bij politie

De koopster zit met de kwestie in de maag, weet ze. 'Ik heb haar aangeboden kaartjes die bij ons gestolen zijn te vergoeden.' Maar daarmee is de kous niet af. De verloskundige: 'Ik heb contact gehad met de politie en ik moet nog digitaal aangifte doen.'

De diefstal is het gesprek van de dag. De praktijk zit in een gezondheidscentrum en ernaast is een ouderencentrum gevestigd. 'De mensen daar reageerden verontwaardigd', besluit Van Riemsdijk.

Zie ook: Dief steelt geboortekaartjes bij verloskundigen