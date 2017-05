Provincie gaat bomenkap bijhouden

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Er komt een registratiesysteem voor het kappen van bomen in Gelderland. Dat antwoordt het Gelders bestuur op vragen van GroenLinks en de SP. Deze partijen maken zich zorgen over de toenemende bomenkap en willen weten hoeveel bomen er eigenlijk tegen de vlakte gaan in Gelderland. Dit overzicht is er nu niet.

De provincie wil daarom vanaf het najaar gaan registreren hoeveel bomen er gekapt worden op gronden waar ze verantwoordelijk voor is. Het gaat dan om bossen en laanbomen. Geen totaalbeeld Het overzicht zal een beter beeld geven, maar het is geen totaalbeeld. Want bomen die in de bebouwde kom van gemeenten staan, worden niet geteld. Daar zijn zij verantwoordelijk voor. De provincie erkent dat er steeds meer zorgen zijn in Gelderland over bomenkap, maar zegt ook dat het soms nodig is. Onlangs nog waren er felle protesten tegen de kap van 225 bomen bij de Heerderweg in Epe. Die moeten wijken voor een nieuwe weg. Zie ook: Groeiende zorg over massale bomenkap in Gelderland, maar is dat terecht?

