Heerde speelt in op rage: een spinnerssong

HEERDE - De Fidget Spinnersrage houdt maar niet op. Sterker: het lijkt of het wriemelen met de bewegende wieltjes steeds populairder wordt. Voorlopig hoogtepunt is de spinnerssong. Gemaakt door een muziekdocent uit Heerde.

Muziekdocent Henk van der Maten van obs Het Talent in Heerde schreef de spinnerssong. De ronddraaiende wieltjes zijn razend populair op de school. Dat inspireerde de muziekdocent en groep zeven van meester Rien mocht het lied inzingen. Ondertussen zingt heel de school het lied mee.

Het lied beschrijft de populariteit van de spinners en dat ze eigenlijk ontwikkeld zijn als stressreductie. Natuurlijk gaat het er ook over dat de leerlingen hun aandacht bij de les moeten houden. Iets wat niet altijd lukt met de spinner in je hand.

Nog geen verbod in de klas

Meester Rien denkt nog niet aan een verbod voor spinners in zijn klas. Hoewel de spinners soms de stilte verbreken. Vooral die met een geluidje kunnen de concentratie verstoren. Daarom moesten tijdens de CITO-toets de spinners in de tassen blijven.

Het leukst is om de spinners te laten balanceren, zo blijkt. Op je vingertopje bijvoorbeeld. Of op je hoofd, neus of elleboog. Er zijn er zelfs enkele die de wieltjes op hun teen laten draaien.

Gelukkig is het lied een goed voorbeeld hoe de rage ook nuttig kan worden ingezet: er mag over gezongen worden.