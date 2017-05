Scooterrijders gezocht na brand Worthrhederheide

RHEDEN - De politie is op zoek naar twee motor- of scooterrijders in verband met een heidebrand op de Worthrhederheide.

De twee hielden zich volgens de politie verdacht op bij een bospad in Rheden, direct daarna brandde een stuk heide af. De bestuurders vertrokken daarna. De brandweer was snel ter plaatse, in totaal brandde er 150 bij 50 meter af. De politie is nu op zoek naar getuigen die iets over de bestuurders kunnen vertellen. Volgens een getuige reden ze mogelijk op elektrische voertuigen.