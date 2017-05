Man bedreigd om elektrische fiets

DUIVEN - Een man is dinsdagavond rond half negen in Duiven beroofd van zijn elektrische fiets nadat hij door twee mannen werd bedreigd.

De man fietste over de Eltingerhof, waar het tweetal op een scooter hem dwong te stoppen. Het duo bedreigde het slachtoffer. Vervolgens is een van de daders met de fiets weggereden. De ander ging er op de scooter vandoor.

Signalement van de daders

De scooterrijder is een blanke man van eind 20. Hij had een zwarte pet op met het New York Yankee-logo. Hij had een zwarte jas aan, met opgestroopte mouwen. Op de bovenkant van zijn rechteronderarm had de man een donkerkleurige tatoeage.

De man die achterop zat was ook blank en was kaal. Deze man had een zwarte jas aan.

De politie zoekt getuigen of mensen die het duo op een andere plek rond Duiven hebben gezien op dinsdagavond.