Reddingsactie Nijkerker in gracht: oog ontstoken, tetanusprik, bril weg en horloge kapot

NIJKERK - Jan Joshua Ham uit Nijkerk zou het zo weer doen, de reddende engel spelen. Maar hij heeft er vooral veel ellende van. Een bril weg, een ontstoken oog en een horloge van zijn opa en oma dat de geest heeft gegeven.

De 20-jarige horecamedewerker bedacht zich zaterdagnacht geen moment toen hij tijdens het uitgaan in Amersfoort een jonge vrouw in de gracht zag vallen. 'Ik trok mijn shirt uit en mijn schoenen en sprong het water in. We hebben een kwartier samen in het water gelegen. De grachten zijn hier zo hoog, dat je niet zelf op de wal kunt klimmen. We hadden de brandweer nodig om ons er uit te halen.'

Vrouw wilde niet gered worden

De vrouw was niet van de hulp van Jan Joshua, volgens zijn vader een slechte zwemmer, gediend. 'Ze wilde niet meer leven en ik moest haar laten gaan, zei ze. Maar dat vond ik geen goed plan.'

Om haar mening over de gang van zaken kracht bij te zetten, zette de jonge vrouw haar tanden in Jan Joshua. Ook sloeg ze zijn bril van zijn hoofd. 'Ik heb een tetanusprik moeten halen en de bril ben ik kwijt. Een nieuwe kost me 400 euro. Ik krijg 100 euro van de verzekering.'

Horloge van opa en oma

Dat is nog niet alles. Door het vuile water raakte een oog van Jan Joshua ontstoken. 'Daar heb ik een antibacteriële zalf voor gekregen.'

En dan is er nog het geval van het horloge. Hij legt uit: 'Dat heb ik gisteren naar de maker moeten brengen. Er is water in gelopen en de wijzers doen het niet meer. Ik baal daarvan, want het horloge kreeg ik voor mijn achttiende verjaardag van mijn opa en oma. Kost me 200 euro.'

Hoe het nu met de vrouw is die hij heeft gered? 'Ik heb geen flauw idee', antwoordt de Nijkerkse redder droogjes.

'Ga je zo met helden om?'

Jan Joshua's vader reageert verbolgen op alles. 'In feite waag je voor een onbekende je lijf en leden en aan het eind van het liedje blijf je met lege handen achter. En met enige lichamelijke ongemakken: een bijtwond en door het vuile water een ontstoken oog. De redding kost mijn zoon geld. Contact is er verder niet meer opgenomen. De vrouw heeft ook geen contact opgenomen. Gaan wij tegenwoordig op deze manier met jonge helden om?'

Jan Joshua daarentegen is vergevingsgezind. 'Ja, dit kost me geld, deze reddingsactie. Maar de volgende keer doe ik het weer. Daar hoef ik geen seconde over na te denken.'