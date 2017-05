Directeur NEC stapt op net als commissarissen Wisgerhof en Van Gaalen

NIJMEGEN - Algemeen directeur Bart van Ingen vertrekt per direct bij NEC. Ook oud-speler Peter Wisgerhof en voorzitter Ton van Gaalen stappen op uit de Raad van Commissarissen.

Algemeen directeur Bart van Ingen vertrekt bij NEC. Dat is besloten na gesprekken met de Raad van Commissarissen en enkele investeerders van de club. Voor Van Ingen is geen draagvlak meer bij de achterban die hem verantwoordelijk houden voor de tweede degradatie in drie jaar bij de Nijmeegse club.

Verantwoordelijk

Van Ingen was sinds 2012 werkzaam in de directie, waar hij begon op commercie. De afgelopen jaren bemoeide hij zich ook met technische zaken. Dat was deels noodgedwongen vanwege bezuinigingen. Van Ingen liet zondag na de degradatie in De Goffert al weten dat hij 'verantwoordelijk' is voor de teloorgang bij NEC, maar dat hij zijn lot in handen legt van de RvC.

Algemeen en technisch directeur

In het kielzog van Van Ingen en ruimen ook Peter Wisgerhof en voorzitter Ton van Gaalen het veld. Wisgerhof is oud-speler van NEC en zat net als Van Gaalen in de Raad van Commissarissen. Hij had technische zaken in zijn pakket. Wisgerhof zegt op de clubsite het volgende over zijn vertrek: 'Ik had moeite om mijn taken te combineren met overige werkzaamheden. Verder wil ik ruimte maken voor nieuwe ontwikkelingen en een nieuwe start.'

Eerder vertrok technisch manager Edwin de Kruijff al bij NEC. Hij was slechts een half jaar in dienst. NEC wil nu haast maken met het aanstellen van een nieuwe technische man. Daarnaast komt er ook een nieuwe algemeen directeur naar Nijmegen. NEC heeft als doelstelling binnen een jaar terug te keren op het hoogste niveau.

Pijnlijk

Leonard Ariens, die voorlopig nog wel aanblijft in de RVC, zegt over de vertrokken van Ingen: 'Bart heeft net als de hele organisatie van NEC alles gedaan om in de eredivisie te blijven. Dat dit niet gelukt is, doet ongelooflijk veel pijn. Ook bij hemzelf, als bestuurder, supporter én als mens. We zijn de afgelopen dagen tot de conclusie gekomen dat het goed is om nu ruimte te maken voor een nieuwe start. We willen zo snel mogelijk terug naar de eredivisie, waar we thuishoren', aldus Ariens.

Bom onder NEC

Maandag legde oud-voorzitter en huidig investeerder Hans van Delft al een bom onder NEC door bij Omroep Gelderland te roepen dat de clubleiding zijn conclusies moet trekken. 'Er is geen visie bij NEC. Het beleid is desastreus geweest. Ze hebben alles verprutst. De komende twee jaren moet alles weer opnieuw opgebouwd worden', repte Van Delft.

Zie ook:

Oud-voorzitter Van Delft haalt uit naar NEC: 'Ze hebben het verprutst'

Banen op kantoor

De degradatie betekent verder dat NEC weer moet snijden in de begroting. Zo gaat het spelersbudget terug naar ongeveer 2 miljoen euro, een daling van ruim een miljoen. De totale begroting zakt naar ruim 8 miljoen, zo laat een investeerder van NEC weten. Een gevolg is ook dat waarschijnlijk een aantal medewerkers op kantoor hun baan kwijtraakt. Om hoeveel mensen het gaat is nog onduidelijk. Bij de vorige degradatie in 2014 kwam bijna de helft van het personeel in De Goffert op straat te staan.

Boekhoorn twijfelt

De belangrijkste geldschieter van NEC, Marcel Boekhoorn, is net als veel andere investeerders van NEC woedend over de degradatie en dreigt met opstappen. Volgens een investeerder, die niet geciteerd wil worden, 'weet je het nooit met Boekhoorn', en is het nog afwachten wat hij doet. Net als drie jaar geleden twijfelt Boekhoorn of hij nog wel geld wil pompen in NEC en of zich wil blijven bemoeien met het beleid. De Bennekommer was gisteren en ook vandaag niet bereikbaar voor commentaar.

Zie ook:

NEC-directeur twijfelt over toekomst: 'Dat is aan anderen'

NEC-fans in tranen na degradatie

Degradatie NEC na ruime nederlaag tegen NAC