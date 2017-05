Plasterk verbiedt stemapp toch niet, maar gaat juist helpen

DEN HAAG - Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken gaat de stemapp van gemeenten niet verbieden, maar helpen met de ontwikkeling ervan. Dat is de uitkomst van een 'verhelderend gesprek' met de gemeenten die experimenteren met zo'n app, die is bedoeld om burgers meer te betrekken bij wat de gemeente doet.

Eerder tikte Plasterk de bewuste gemeenten, waaronder Lingewaard, nog op de vingers om de stemapp. Elektronisch stemmen is namelijk niet toegestaan.

De gemeenten hebben echter verzekerd dat de app niet is bedoeld om te testen of er elektronisch kan worden gestemd bij verkiezingen. Wel kunnen mensen zo hun mening geven over wat er lokaal speelt. De gemeenten willen zo meer inzicht krijgen in bijvoorbeeld het draagvlak voor nieuwe voorstellen.

Lingewaard had al eerder aangegeven niet onder de indruk te zijn van de kritiek van Plasterk, omdat het vooral om digitale dienstverlening gaat.

