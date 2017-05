Eeuwenoude Romeinse schat gevonden in Betuwe

Foto: Wikipedia/ Marie-Lan Nguyen

OMMEREN - In een boomgaard in de Betuwe is een Romeinse goudschat gevonden. Dat melden archeologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Detectoronderzoekers stuitten op de schat en schakelden archeologen in.

De schat wordt in bruikleen gegeven aan museum Het Valkhof in Nijmegen. De schat is vermoedelijk rond 460 na Christus begraven. Waar de schat precies is gevonden, is nog niet bekend. 'We hebben ervoor gekozen om dat nog even voor ons te houden', vertelt een woordvoerder van het museum.