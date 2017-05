Goed en slecht nieuws voor omwonenden omstreden woontoren

ZEVENAAR - Een domper voor omwonenden van de toekomstige woontoren bij Bastion in Zevenaar: de Raad van State vindt dat de toren 5 woonlagen hoog mag worden, terwijl zij 4 het maximum vinden. Toch is er ook goed nieuws voor hen.

De gemeente heeft namelijk van de Raad van State de opdracht gekregen bepaalde zaken nog in het bestemmingsplan vast te leggen. De bewoners hopen dat daardoor uiteindelijk het hele plan toch nog van tafel gaat.

Een groep inwoners was naar de Raad van State gestapt omdat ze het niet eens zijn met de bouw van een woontoren in Zevenaar. De gemeente stemde vorig jaar in met het plan voor 10 appartementen in het centrum. De woontoren moet op het pleintje naast Bastion komen, waar nu nog zo'n 35 parkeerplaatsen zijn.

Geen privacy meer

De gemeenteraad besloot wel de toren één laag minder hoog te maken dan in de eerste instantie de bedoeling was. In plaats van zes moet het pand uit vijf woonlagen bestaan.

Omwonenden vinden dit nog te hoog en stapten naar de Raad van State. Volgens Nico Klein Bleumink kunnen de bewoners van het nieuwe complex straks 'recht in zijn slaapkamer' kijken. 'Dan hebben we helemaal geen privacy meer', zegt hij. Maar de Raad van State vindt deze hoogte van 15,5 meter (5 woonlagen) geen probleem voor deze locatie. De afstand tot andere panden is voldoende, blijkt uit de uitspraak.

Goede hoop

De Raad van State heeft deze woensdag een zogeheten tussenuitspraak gedaan. De gemeente moet namelijk een viertal zaken in het bestemmingsplan verduidelijken. Zo zegt de gemeente dat de bomen op het terrein blijven staan, maar dit staat nog niet in het plan. Ook moet de gemeente het parkeren onderzoeken. Wat gebeurt er als de 35 parkeerplaatsen op het plein verdwijnen? Zijn er dan nog genoeg andere plekken? Waar kunnen er plekken bij komen?

De bewoners zijn blij met deze punten: 'Dit geeft aan dat de gemeente niet zorgvuldig is geweest en er zaken opnieuw bekeken moeten worden.' Het plan moet nu opnieuw door de gemeenteraad goedgekeurd worden. De bewoners hopen dat een meerderheid van die raad uiteindelijk niet instemt met het voorstel.

Zevenaar moet de aanpassingen binnen 20 weken geregeld hebben. Daarna volgt een definitieve uitspraak van de Raad van State.

