Politie zoekt getuigen na beroving Nijmegen

NIJMEGEN - De politie is op zoek naar getuigen van een beroving in Nijmegen dinsdagnacht.

Een man kwam rond 2.00 uur uit een café en liep samen met een vrouw door In de Betouwstraat. Het duo werd gevolgd door een groep van ongeveer zes jongemannen. De jongens gingen dicht om de man heen staan.

Even later merkte de man dat hij zijn telefoon en portemonnee kwijt was. Volgens het slachtoffer waren de mannen tussen de 20 en 30 jaar en lichtgetint.