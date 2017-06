Achterhoekrunners klaar voor 10e Roparun

ZUTPHEN - Het wordt een feestje voor de Achterhoekrunners. Voor de 10e keer doen ze komend weekend mee aan de Roparun. De groep, met overwegend deelnemers uit Zutphen en het Gelderse Hengelo, zamelt met de loop geld in voor mensen met kanker.

De Roparun wordt dit jaar voor de 26ste keer gehouden. Het is een estafetteloop en kent twee trajecten: één van Parijs naar Rotterdam en één van Hamburg naar Rotterdam. Beide trajecten finishen op 2e Pinksterdag op de Coolsingel in Rotterdam. Deze keer doen er 323 teams mee, waarvan er 88 in Hamburg starten en 235 in Parijs.

Iedereen even belangrijk

De Achterhoekrunners hebben inmiddels vijf keer het traject vanaf Parijs gedaan en vertrekken zaterdag voor de vijfde keer vanaf Hamburg op weg naar Rotterdam. Dit parcours is in totaal ruim 560 kilometer. Een team bestaat uit 8 lopers, begeleidende fietsers, chauffeurs, fysiotherapeuten en mensen voor de catering.

Voorzitter Arnold Grotenhuys is één van de begeleidende fietsers dit jaar. 'De lopers moeten het doen, maar eigenlijk is iedereen in het team even belangrijk. De lopers rennen tussen 2 fietsers in, die moeten navigeren en zorgen voor de veiligheid. Maar ook bijvoorbeeld de catering moet 24 uur per dag klaar staan.'

Emotioneel

De lopers rennen om en om stukken van 2 kilometer. Onderweg -na bijna 400 kilometer- komt het team ook door Zutphen wat voor de vele Zutphense deelnemers de tocht extra bijzonder maakt. Sowieso is het voor veel deelnemers een emotionele run. 'Ja', zegt Grotenhuys, 'iedereen kent wel iemand die kanker heeft of heeft gehad. Daar denk je onderweg aan, dat is een extra drive.'

