Deelnemers Bridge to Bridge moeten wat verder lopen

ARNHEM - Deelnemers aan de Bridge to Bridgeloop in Arnhem (10 september) moeten dit jaar wat meer meters maken.

De organisatie heeft de twee kortste afstanden aangepast. Voor het eerst wordt er 5 en 10 km gelopen in plaats van 3 Engelse mijl (4,83 km) en 6 Engelse mijl (9,66 km).

Veel 5 en 10 km lopers hadden daarom gevraagd, zodat ze hun prestaties kunnen vergelijken met eerdere prestaties op deze afstanden. Het is een breuk met het verleden, erkent voorzitter Mark Kok. 'We rekenden in Engelse mijlen ter herinnering aan de Slag om Arnhem.'

De langste afstand blijft 10 Engelse mijl (16,09 km).

Tussen het winkelend publiek door

Verder verandert er dit jaar weinig. Vorig jaar is het parcours vernieuwd: er is een centrale rol weggelegd voor de John Frostbrug. In grote lijnen wordt dat parcours weer gevolgd, zegt Kok.

Wel wordt dat hier en daar geoptimaliseerd. Zo moesten wandelaars zich vorig jaar in het centrum een weg banen tussen het winkelend publiek dat overstak. Dat ging soms maar net goed. Wat de organisatie daar precies aan gaat doen, wil Kok nog niet zeggen.

Foto: Omroep Gelderland