'Machtig mooi', Apeldoorner loopt vijf keer de Alpe d'Huez op

HUEZ - 21 bochten, met stukken met stijgingspercentages van 12 procent. Jeroen Huiskamp uit Apeldoorn gaat de Alpe d'Huez donderdag vijf keer bedwingen, te voet. 'Dat is een mentale kwestie ja. Je moet zes kilometer per uur lopen, anders haal je het niet.'

Hij loopt mee met Alpe d'HuZes. Het evenement waarbij de berg lopend of per fiets wordt beklommen met als doel om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. 'Het is een rotziekte die gewoon de wereld uit moet. Als je ziet wat voor narigheid het brengt. Dat gun je je ergste vijand niet', vertelt de Apeldoornse deelnemer.

En dus gaat Huiskamp er donderdag vol voor. 'Om hier je steentje bij te kunnen dragen aan onderzoeken, dat is machtig mooi.'

