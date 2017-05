Hogenkamp in het geweer na homofobe uitspraken van tennislegende

DOETINCHEM - Tennisster Richel Hogenkamp uit Doetinchem wil dat de Margaret Court Arena in Melbourne een andere naam krijgt. Ze zei dit in de reactie op homofobe uitspraken van de Australische tennislegende. Dat meldt de NOS.

De 74-jarige Court schreef vorige week in een open brief aan de Australische krant The West Australian dat ze niet meer met luchtvaartmaatschappij Qantas wil vliegen, omdat de directeur van het bedrijf openlijk het homohuwelijk steunt. 'Ik geloof in een huwelijk tussen man en vrouw, zoals het in de Bijbel staat', aldus Court.

'Ze kunnen de Margaret Court Arena misschien beter een andere naam geven, want sommige speelsters zullen zich niet prettig voelen in een stadion dat naar haar vernoemd is', reageerde Hogenkamp maandag op een persconferentie na haar eerste gewonnen partij op Roland Garros.

Hogenkamp speelt woensdag haar tweederondepartij tegen de Belgische Elise Mertens.

