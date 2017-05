FC Lienden krijgt nieuw kunstgrasveld: club betaalt mee

LIENDEN - De leden van FC Lienden hebben ingestemd met de financiering van een nieuw kunstgrasveld. De voetbalclub moet 25 procent van de kosten betalen, de rest wordt volgens voorzitter Dick van Ommeren betaald door de gemeente Buren.

Het huidige kunstgrasveld is na tien jaar versleten, er zitten veel zwakke plekken in. De KNVB keurde onlangs het veld af.

De aanleg van een nieuw veld kostte ruim 200.000 euro. 'De leden hebben gisteravond het bestuur toestemming gegeven om verder te gaan met het proces. We hebben vier offertes liggen, daar gaan we deze week over beslissen. Het nieuwe kunstgrasveld moet voor 15 juli klaar zijn', aldus Van Ommeren.

Eerder maakten we een reportage over de steun voor het kunstgrasveld.