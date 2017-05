Studenten zijn betutteling door universiteit zat

NIJMEGEN - Nijmeegse studenten zijn de beperkende regeltjes van de Radboud Universiteit zat. Ze noemen de universiteit de 'betuttelkampioen van Nederland' en gaan actievoeren.

Campagneleider Jori Faber geeft wat voorbeelden: 'Als ik op maandag in het restaurant een stukje vlees of een kroketje wil eten, dan zeggen ze: dat mag niet, het is de vleesvrije maandag. En momenteel zijn de examens aan de gang. Als je dan vrijdagmiddag je laatste examen hebt gehad en je gaat om 15.00 uur bij een cafeetje op het terras gaat zitten, kijken ze op de klok en zeggen: het is nog geen 16.00 uur geweest.'

En er is meer: de commerciële supermarkt mag geen wijn en geen sigaretten verkopen. 'Ze maken zich druk om de kleinste dingetjes', zegt Faber. 'Wij zeggen: maak je druk om belangrijke zaken. Geef goed onderwijs en doe goed onderzoek.'

Jori Faber op Radio Gelderland:

Op de universiteit zijn momenteel studentenraadsverkiezingen. Faber voert campagne voor de partij De Vrije Student. Hoe de actie eruitziet, wil Faber nog niet zeggen.