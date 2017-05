Brand verwoest auto in Velp

Foto: Roland Heitink

VELP - Een geparkeerde auto is in de nacht van dinsdag op woensdag in Velp door brand verwoest. De brandweer gaat uit van brandstichting.

De wagen stond op een parkeerplaats langs de weg. Het vuur zou aan de voorkant zijn begonnen en sloeg snel om zich heen. Volgens de eigenaar stond de auto al in 3 minuten in lichterlaaie. De brandweer had het vuur snel onder controle.