Busje te hoog; bestuurder bestelbus 'kopt' tunneltje

ARNHEM - Op het Croydonplein in Arnhem is dinsdagavond een bestelbus flink beschadigd na een ongeval tegen een tunneltje. Het ongeval vond rond 21:20 uur plaats.

Het busje was van een verhuurbedrijf, is flink beschadigd en stond stil onder en tegen een tunneltje. De bestuurder, een man, is lichtgewond geraakt. De ambulance is ter plaatse gekomen, maar de man wilde niets met de ambulance te maken hebben en ging op advies op eigen gelegenheid naar het ziekenhuis.

De politie onderzoekt hoe het kon gebeuren. De wagen wordt afgesleept.