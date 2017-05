Dief steelt... geboortekaartjes bij verloskundigen

GELDERMALSEN - In de categorie: wie doet nou zoiets? Dat willen de drie verloskundigen van De Toekomst in Geldermalsen graag weten. Wat? Wie hun geboortekaartjes heeft gestolen. En ook in Culemborg was het raak.

Margretha van Riemsdijk van De Toekomst begrijpt er werkelijk helemaal niets van. 'Wat moet je met geboortekaartjes?'

Kale wand

Ze ontdekte zaterdag dat de wand met geboortekaartjes in de wachtkamer nogal kaal was. 'Dat klopte niet, want er hingen een dag eerder een stuk of tachtig. Daar waren nog maar twintig van over.'

Van Riemsdijk is inmiddels achttien jaar verloskundige. 'Je maakt veel mee bij ons, maar een diefstal van geboortekaartjes, dat nog nooit.' De praktijk is gevestigd in een gezondheidscentrum en de wachtkamer is volgens haar vrij toegankelijk.

Wie het gedaan heeft, ze heeft geen flauw benul. 'Een verwoede verzamelaar?'

Adressen en telefoonnummers

Maar de ondertoon kan ook ernstiger zijn, want zoals iemand op Facebook opmerkt: 'Wat een vreemd volk loopt er toch rond op deze wereld! Maar goed, ze zijn nu ook wel in het bezit van diverse adresgegevens en telefoonnummers die op de kaartjes vermeld staan.'

De verloskundige denkt er het hare van. 'Misschien moet ik toch maar even met de politie praten.'

De geboortekaartjesdief sloeg niet alleen in Geldermalsen toe. In Culemborg is verloskundigenpraktijk De Ronding gedupeerd, valt te lezen op Facebook. 'Wie o wie is er met onze geboortekaartjes vandoor... graag zien we ze snel weer terug!'