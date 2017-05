VIDEO: UFO's boven Arnhem?!

Foto: Pixabay

ARNHEM - Op het wereldwijde web zwerft een video rond waarop meerdere ufo's te zien zouden zijn boven Arnhem. De waarneming werd bij het UFO Meldpunt Nederland gemeld. Jaarlijks ziet de organisatie een piek in de meldingen als het lekker weer in Nederland is.

'De dagen zijn lang, mensen zijn veel buiten en dan zie je altijd een piek in het aantal waarnemingen van ufo's. Voor verreweg de meeste van die meldingen is een heel simpele verklaring, maar met 1 op de 100 is echt iets geks aan de hand.' 'We hebben bezoek!' Aan het woord is Alex Griffioen. Hij is beheerder van het meldpunt. 'Ik geloof vast dat wij worden bezocht door buitenaardse beschavingen', zegt hij tegen de NOS. Het filmpje dat gemaakt is boven Arnhem laat drie vliegende objecten zien. Het lijken ballonnen die geleidelijk uit het zicht verdwijnen, totdat een van de bollen een scherpe bocht maakt en met hoge snelheid naar links schiet. Een enthousiaste Griffioen: 'Ik heb geen idee wat dit was. Dit was een ufo! Dit zijn ze, ze zijn er!' Meningen verdeeld op YouTube Op YouTube, het videoplatform waar de beelden geplaatst zijn, wordt druk gespeculeerd over wat de vliegende dingen kunnen zijn. 'Grappig, dat zijn drones met een vermomming. Leuk geprobeerd', laat een gebruiker weten. UFO-meldingen in Nederland Sinds de lancering van het UFO Meldpunt Nederland in januari 2011 zijn er bijna 5300 meldingen binnengekomen. Daarvan zijn bijna 600 UFO-meldingen uit Gelderland. Zie ook: Website UFO Meldingen Nederland