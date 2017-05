Vermiste zwemmer Heldringstichting verdronken

Foto: Roland Heitink

WAGENINGEN - De vermiste zwemmer van de O.G. Heldringstichting in Zetten is gevonden. Dat bevestigt de politie. Hij is verdronken. Het gaat om een 17-jarige jongen uit Den Bosch.

Zijn lichaam werd rond 20.30 uur gevonden. Dit was zo'n 400 meter van het veer tussen Wageningen en Randwijk. Samen met een andere cliënt van de stichting voor minderjarigen met gedragsproblemen wilde het slachtoffer dinsdagmiddag de Nederrijn overzwemmen. De andere jongen wist de overkant te halen en is weer bij de stichting. De jongen uit Den Bosch ging echter kopje onder. Naar hem is urenlang gezocht. De nabestaanden van de jongen zijn op de hoogte gebracht. Zie ook: Zoekactie naar vermiste zwemmer gaat door