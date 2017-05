Kassa voor Hogenkamp bij overwinning op Roland Garros

Foto: Wikimedia Commons

PARIS - Tennisster Richel Hogenkamp uit Doetinchem staat deze woensdag in de tweede ronde van het tennistoernooi van Parijs, Roland Garros. Ze neemt het op tegen de Belgische Elise Mertens. De winnares van die partij incasseert in ieder geval 120.000 euro. Hogenkamp is nu al zeker van 60.000 euro.

De Belgische staat hoger op de WTA-ranglijst. Mertens prijkt op plaats 60, terwijl Hogenkamp niet bij de eerste honderd staat. Ze staat op 105. Venus Williams Wie de partij overleeft, komt in de derde ronde waarschijnlijk tegenover Venus Williams te staan. De Amerikaanse moet in haar tweederondepartij wel zien af te rekenen met de Japanse Kurumi Nara. Williams won Roland Garros nog nooit. Ze haalde in 2002 de finale, maar verloor die van haar jongere zus Serena. De oudste Williams is een grootverdiener in de tennissport. De bijna 37-jarige won tot dusverre meer dan 30 miljoen euro aan prijzengeld. 436.000 euro Zover is de 25-jarige Hogenkamp uiteraard nog lang niet, maar ze heeft intussen wel 436.000 euro bij elkaar gemept. Dat klinkt veel, maar Hogenkamp moet daarvan haar coach betalen, vliegreizen, hotelovernachtingen, medische begeleiding en, niet onbelangrijk, eten en drinken. Voor de dromers onder ons: mocht Hogenkamp de finale halen in Parijs dan verdient ze 1 miljoen euro. En als ze die wint dan wordt het bedrag meer dan verdubbeld. Kassa!