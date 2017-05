Schenk je trouwjurk en laat 'm aan flarden knippen voor een mooi doel

ARNHEM - De afdeling verloskunde van het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem doet een oproep op Facebook. Wie wil haar trouwjurk schenken? Er is een stichting die van de trouwjurken kleertjes maakt voor overleden baby's, die zo klein zijn dat er geen kleertjes voor gemaakt worden.

JoAnne van der Est uit Zwijndrecht is oprichter van de Floor de Lis Stichting. Het ziekenhuis in Arnhem werkt sinds kort samen met deze stichting. Van der Est richtte de stichting vorig jaar op, nadat haar kleinkind Floor na drie dagen overleed.

Het kindje was na 24 weken geboren en dus nog heel klein. 'We kregen Floor mee naar huis in een veel te groot shirtje, een doekje en spulletjes in een pedaalemmerzakje. Zo kun je mensen met verdriet toch niet een overleden kindje meegeven?' zegt Van der Est.

'Het was ooit een droomjurk'

De Stichting Floor de Lis maakt sinds september belangeloos jurkjes of Angels Gowns, zoals Van der Est ze noemt. Ook mutsjes en mandjes worden gemaakt met behulp van trouwjurken.

'Het was voor iemand ooit een droomjurk', legt Van der Est haar keuze voor trouwjurken uit. 'De stof is meestal heel neutraal. Het kant kun je goed gebruiken en wit is altijd goed. De stof is zacht en wat luxer. De binnenkant is gevoerd met katoen, dat is lekker zacht.'

Zelf maken

Van der Est maakt de kleertjes zelf. Ze wordt geholpen door een andere vrijwilligster die de mutsjes en slofjes maakt. Vrouwen die hun trouwjurk doneren krijgen als dank een stukje stof van de jurk met daaraan bedeltje.

Er zijn verschillende mensen die op de Facebookpost van Rijnstate reageren, dat zij van plan zijn om hun trouwjurk voor dit doel te doneren.