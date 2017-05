Patiëntendossier Radboudumc nu ook op de app

NIJMEGEN - Voor patiënten van het Radboudumc is het mogelijk hun persoonlijke patiëntendossier via een app te raadplegen. Het patiëntendossier was al digitaal beschikbaar via de website, maar kan vanaf nu ook mobiel bekeken worden.

Het digitale patiëntensysteem MijnRadboud kent inmiddels bijna 40.000 gebruikers. Het laatste half jaar steeg het aantal met zo’n 2.000 gebruikers per maand. Met de app kunnen patiënten in een beveiligde digitale omgeving afspraken maken, maar ook uitslagen zien, vragenlijsten invullen of vragen stellen aan het behandelteam. Webversie nog wat uitgebreider De app heeft op dit moment nog wel minder mogelijkheden dan de webversie. Een patiënt kan bijvoorbeeld nog geen persoonsgegevens wijzigen of resultaten van metingen inzien. De ontwikkeling van mijnRadboud gaat door, meldt het academische ziekenhuis in Nijmegen. Binnenkort wordt het mogelijk om herhaalrecepten aan te vragen. Verder kunnen patiënten met een iPhone zelf metingen invoeren zoals bloeddruk, gewicht en temperatuur. Voorbereiden van de afspraak in het ziekenhuis kan ook. Met een persoonlijke barcode op hun smartphone kunnen patiënten zich in het Radboudumc aanmelden voor hun afspraak.