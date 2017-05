Openluchtmuseum na ophef over moskee: 'Wij islamiseren niet'

Foto: Wikimedia Commons

ARNHEM - Of een moskee komt in het Nederlands Openluchtmuseum is allerminst zeker. Dat zegt een woordvoerster.

Ze reageert daarmee op een tweet van fractieleider Marjolijn Faber van de PVV in Provinciale Staten van Gelderland. Die zegt dat het openluchtmuseum islamiseert nu er plannen zijn voor de bouw van een moskee in het museum. 'Van islamisering is helemaal geen sprake', laat Carola van der Woude van het Openluchtmuseum weten. 'We zijn een neutraal museum.' Doorzonwoning, portiekflat en moskee Volgens haar zijn er plannen om in het museum een 'stad' te realiseren die symbool staat voor de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. 'Als museum brengen wij de geschiedenis dichterbij en wij willen de stedelijke leefcultuur een meer eigen plek geven. Daarbij denken wij aan het ontwikkelen van een ‘stad’. Hierin wordt het verhaal van de naoorlogse stadscultuur verteld. Dat kan een doorzonwoning zijn, een portiekflat maar ook een moskee', zegt Van der Woude. 'Het zijn plannen' Ze gaat verder: 'De moskee heeft vandaag de nodige aandacht gekregen. Het zijn echter plannen in ontwikkeling. En die doen recht aan de recente geschiedenis van Nederland. Zoals het Openluchtmuseum eigen is, doen we dit vanuit verschillende persoonlijke verhalen. Waarbij aandacht is voor belangrijke gebeurtenissen in het leven, zoals geboortes, huwelijken, overlijden en ook wonen, werken en geloven.’ Maandagavond presenteerde het museum een meerjarenplan tot 2025 aan ruim 90 omwonenden. Zie ook: Plan voor moskee in openluchtmuseum