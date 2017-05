Straat ligt al negen weken open: winkeliers balen enorm

BENNEKOM - Een opengebroken weg in het centrum van Bennekom. Het is voor winkeliers een hoofdpijndossier. Ook Robert van Woerekom baalt als een stekker, want de werkzaamheden duren veel te lang volgens hem.

De gemeente vervangt in Bennekom de riolering, de straat en de trottoirs. Maar volgens patissier Robert van Woerekom mag het allemaal wel wat sneller. 'Het duurt enorm lang en daarnaast heeft de gemeente ons beloofd dat het zo kort mogelijk zou duren', vertelt Van Woerekom.

Al negen weken open

Onderhand ligt de straat al negen weken open en dat kost de patissier omzet, want een groot deel van zijn klanten is op leeftijd en moeilijk ter been. En daarom durven ze de obstakels niet te trotseren.

'Met mijn scootmobiel is het wel goed te doen, dan rij ik er gewoon doorheen, maar je hebt ook mensen die zitten in een rolstoel of maken gebruik van een rollator. Dat is minder makkelijk', zegt Sander die in de buurt woont en in een scootmobiel rijdt.

Gemeente neemt alle klachten serieus

De gemeente neemt alle klachten serieus en gaat er wat aan doen. 'De afspraak met de aannemer is nu dat we even wachten met het vervangen van de riolering. En eerst zorgen dat de straten die al klaar zijn met de riolering, dat die opnieuw bestraat worden zodat mensen daar weer normaal overheen kunnen', vertelt wethouder van de gemeente Ede Leon Meijer.