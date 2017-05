Zoektocht vermiste zwemmer gaat door, tiener blijkt wegloper

Foto: Omroep Gelderland Foto: Roland Heitink Foto: Omroep Gelderland

WAGENINGEN - De twee jongens die dinsdag de Rijn bij Wageningen wilden overzwemmen, zijn cliënten van de O.G. Heldringstichting in Zetten. Dat bevestigt een woordvoerder van de stichting voor jongeren tussen 12 en 18 jaar met gedragsproblemen. Een van de twee is nog vermist. De ander is weer terug bij de stichting.

Volgens de stichting zijn de twee minderjarigen weggelopen. 'De jongeren bij de O.G. Heldringstichting in Zetten worden geïnformeerd', zegt directeur behandeling Jean Paul de Rijk. Volgens hem is de stichting 'een kleine, gesloten gemeenschap van jongeren met grote gedragsproblemen en heeft de vermissing een grote impact'. Onze verslaggever sprak met een wijkagent: Een van de zwemmers bereikte ongedeerd de overkant en is weer terug bij de stichting in Zetten. De andere ging kopje onder. Naar hem is in eerste instantie gezocht onder leiding van de brandweer. Die meldt rond 18.40 uur dat de zoektocht wordt overgedragen aan de politie. Onze verslaggever ziet dat het scheepvaartverkeer weer op gang is gekomen. Foto's Omroep Gelderland Zie ook: Zoektocht naar vermiste zwemmer in Rijn