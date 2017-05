Drukte bij het Lourdes van boven de rivieren

RENKUM - Voor de 61e keer is in Renkum de Maria- en ziekenbedevaart gehouden. Het Gelderse bedevaartsoord wordt ook wel het Lourdes van boven de rivieren genoemd. Traditiegetrouw komen gelovigen elke laatste dinsdag van de maand mei naar Renkum.

'Sommige die komen gewoon omdat ze het fijn vinden. Om God lof en eer te brengen. En andere komen speciaal hier om naar kracht te vragen', vertelt pastoor Henri ten Have. 'Maar ook gewoon mensen die Maria komen bedanken voor iets.'

Ouderen en zieken staan centraal in de kerk. Maar soms denken mensen aan hele andere dingen. 'Ik heb ook eens iemand gehad die de hulp van god vroeg bij het verkopen van het huis', lacht Ten Have. 'Na drie weken was het huis verkocht. Zo zie je maar weer, iedereen heeft zijn eigen reden om hier te komen bidden.'