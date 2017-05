Herkansing avondvierdaagse: 'Waar bemoeit de wandelbond zich mee?'

ARNHEM - In tal van plaatsen in de provincie gaat de avondvierdaagse vanavond alsnog van start. In veel dorpen en steden besloten de organisaties de wandeltocht gisteren niet door te laten gaan in verband met de dreiging van onweer. Loos alarm bleek achteraf.

Via de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) kwam in de ochtend het advies naar buiten om de vierdaagses op maandagavond overal af te gelasten in verband met de verwachting van onweer en hevige buien. Later die dag kwam daar het bericht van de bond overheen dat het vooral lokaal bekeken moest worden. Het verschil in berichtgeving zou berusten op miscommunicatie met een medium dat als eerste over de vierdaagse en het verwachte onweer publiceerde.

'Eén grote paniekzooi'

Voordat de correctie er was hadden veel organisaties de tocht voor die avond al afgeblazen. De reacties op de gang van zaken waren doorgaans wel mild. 'We wisten dat de kans op onweer heel klein was', zegt Froukje Jonker van de organisatie in Ermelo. 'Maar met tweeduizend lopers op de weg kunnen we geen enkel risico nemen. Scholen - die zelf ook al voor een deel hadden besloten om niet mee te doen - hadden alle begrip en ook van de ouders was er geen onvertogen woord.'

'Het is de koe in de kont kijken', vindt Gerard Koel, voorzitter van de avondvierdaagse in Harderwijk. 'We hebben twee jaar geleden op de woensdagavond flink onweer gehad terwijl iedereen onderweg was. Dat werd één grote paniekzooi. Zo'n risico willen wij nooit meer lopen.'

'Ze beweren dingen waar geen hout van klopt'

Toch is niet iedereen blij met de gang van zaken. Andries Barneveld van de organisatie in Nunspeet is erg duidelijk in zijn opvatting: 'Het is een waardeloze zaak, waar bemoeit de wandelbond zich mee. Ze beweren dingen waar geen hout van klopt. Ze moeten het sowieso aan de organisaties lokaal overlaten. Toen ze dat in hun tweede bericht meldden was het hier al te laat. Ik had alles al afgeblazen. Dat kon ik niet meer terugdraaien. Achteraf had ik gewild dat ik er niet naar had geluisterd. Vroeger keken we zelf naar de lucht en staken we een vinger op en dan wisten we wat we moesten doen. Dat is nooit fout gegaan.'

Achterhoekers onder elkaar

In Aalten en Winterswijk trokken ze wel hun eigen plan. In Winterswijk was er een klein groepje dat - vooruitlopend op de meute die sowieso pas dinsdagavond start - een afstand van 15 kilometer liep. Ze kwamen hier met een rood hoofd van de warmte van terug, maar verder was er niets aan de hand. Ook in Aalten liepen ze de vierdaagse wel gewoon. Geen angst was hier het devies. En als Achterhoekers onder elkaar zou er wel bij mensen thuis kunnen worden geschuild. Het bleek allemaal niet nodig.

Avonddriedaagse

In de meeste gevallen wordt het nu een avonddriedaagse. In veel dorpen zijn festiviteiten geregeld op de donderdagavond, ervan uitgaande dat dit de slotavond zou zijn. Dit kan vaak niet worden afgezegd en dus wordt er maar een dag minder gelopen. In Ruurlo is er ondanks de afgelasting van de maandagavond nog steeds een kans op een vierdaagse. Hier is de woensdagavond gepland als inhaalavond en gaat het sowieso tot vrijdag door. Veel deelnemers gaan van deze uitwijkmogelijkheid gebruikmaken.

Geen problemen meer

De meeste organisaties van de vierdaagses maken gebruik van de weersvoorspellingen van organisaties zoals Weeronline en Buienradar. Ook wordt afgegaan op de voorspellingen van het KNMI die grotere gebieden beslaan. Voor de rest van de week worden er - op een plaatselijke bui na - geen problemen meer verwacht met het weer.