Hoera! Mondriaan is geboren

De nieuwe Mondriaan. Foto: Omroep Gelderland

WINTERSWIJK - Mondriaan is geboren, niet de meesterschilder zelf natuurlijk, maar wél een baby die naar hem is vernoemd. De kleine Mondriaan is nu al even uniek als de grootmeester, want hij is van alle 7 miljard mensen op deze aardbol de enige met de voornaam Mondriaan.

Kersverse vader Willem Hemink en zijn Venezolaanse vriendin Zoila zijn de grootst mogelijke fans van schilder Mondriaan. Toch is dat niet de enige reden dat zij hun zoon Mondriaan hebben genoemd. Band met Winterswijk 'Mijn vader heet Adriaan en in het Spaans - Zoila's moedertaal - betekent Mon Adriaan 'mijn vader', vertelt Hemink. 'Eigenlijk is hij dus dubbel vernoemd. Maar het belangrijkste is natuurlijk wel de band tussen Winterswijk en de schilder Piet Mondriaan.' De kleine Mondriaan doet het goed. 'Hij eet goed, slaapt goed en huilt niet te veel. Wat wil je als ouders nog meer?', aldus een meer dan tevreden vader. Babyvriendelijke creaties Moeder Zoila ontvangt vanuit haar geboorteland via de mail de ene na de andere babyvriendelijke creatie - compleet met de Mondriaan kenmerkende gekleurde vlakken. 'De hele familie is inmiddels fan, we zijn goede ambassadeurs voor de schilder Mondriaan', lacht Hemink. Mondriaan Hemink wordt niet geacht later ook schilder te worden. Hemink senior: 'Ik hoop eigenlijk dat-ie piloot wordt, net als zijn vader.'

