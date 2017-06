1 jaar Topshelf: waar blijven de klanten?

ARNHEM - Arnhem had op 30 april vorig jaar een primeur. Het was de eerste stad waar een voormalig V&D-filiaal een nieuwe invulling kreeg: warenhuis Topshelf ging open. Maar ruim een jaar later loopt het er bepaald nog niet storm. Waar blijven de klanten? 'Het wordt een lastig verhaal', denkt een retaildeskundige. 'Ik vind dat het heel goed gaat', zegt de directeur.

'Dit lijkt wel een beetje op de Bijenkorf', zegt een meisje tegen haar vriend nadat ze 10 seconden daarvoor het warenhuis via de achteringang is binnengekomen. Links ziet ze beddengoed van merken als Esprit, Primaviera Deluxe en Marc O'Polo, rechts is de afdeling homedecoratie. Ze benen weg naar de horlogerie, waar ze even halt houden.

Rust op de begane grond

Het is rustig op de begane grond, ik tel zes klanten. Niemand kijkt bij de kopjes en de schoteltjes. Ik wel. Mijn oog valt op een set van zes stuks: 289 euro. Porselein. Uit Tsjechië.

Een paar meter verderop had ik ze kunnen laten inpakken. In het 'Inpak Atelier', bij de kassa. Een medewerker wacht op klanten. Ook bij de zonnebrillen, de horloges, de geurkaarsjes, de zeepjes, de kaarten en de potloden is er niemand te bekennen.

Met de roltrap naar de eerste verdieping. De kledingafdeling: ladies fashion en mens fashion. Daar is het wat drukker. Een vrouw past een T-shirt. Niet de goede maat. Kan gebeuren. Ook aan de rechterkant: een vrouw kijkt bij boxers van Ten Cate, voor haar man, die er niet bij is.

Op de herenafdeling – met merken als Gaastra, Boss Orange, Esprit en Cavallaro Napoli – loopt niemand, op drie verkopers na.

Niemand aan de wijn

Er is ook een wijnbar. Wijn van de week is Ramon Bilbao – Crianza 2013 Rioja. Met aroma's van zwart fruit zoals bramen en pruimen, maar ook hints van kokosnoot en drop. Dat staat op een bordje tenminste. Ik heb er nog nooit iemand een glas wijn zien drinken, ook nu niet.

De schoenenverkoper ijsbeert. Zijn linkerarm op de rug, ondersteund door zijn rechterhand. Het meisje bij de kassa haalt shirtjes van een rek en verwijdert plastic labels. Op de vrouwenafdeling om de hoek is geen klant te bekennen.

Badmode is in trek

De tweede verdieping. Sport, outdoor en badmode. Twee vrouwen kijken bij een stellage naast de roltrap. Polo's en T-shirts. Presale. Er is niets van hun gading bij.

De drukste afdeling tot nu toe: badmode. Vier vrouwen neuzen tussen de badpakken. Een jongen toont zijn moeder een zwembroek.

Twee verkopers bekijken de voorraad opblaasbare zwembadjes. 'Planschbecken mit Rutsche' staat op een doos: een pierenbadje met een glijbaantje.

Bij de kassa staat geen enkele klant. Ook de wieler- en hardloopkleding krijgen geen aandacht.

D-reizen is verdwenen

Naar de derde verdieping. Kinder(bad)kleding en reisbagage.

Niemand. Helemaal niemand. Nou ja, twee medewerkers zijn achter de kassa in de weer met spulletjes aan een rekje.

Op deze afdeling, tegenover het restaurant van LaPlace, zat een halfjaar een shop-in-shop van D-reizen. CEO Don Kaspers van de D-rt Groep, waar D-reizen onder valt, zag het september vorig jaar helemaal zitten.

'Dit restaurant, maar ook het totale warenhuis, genereert enorm veel traffic en daar wil je als reisbureau natuurlijk tegenover zitten', zei hij tegen TravelPro, het vakblad van de reisbranche.

Het inmiddels gesloten filiaal van D-reizen in Topshelf. Foto: TravelPro

In april werd de proef beëindigd. Een ervaring rijker, een illusie armer. 'Helaas heeft het niet gebracht wat we hadden verwacht. De traffic in de Topshelf zelf was gewoonweg te laag.'

LaPlace verder zonder bakkerij

LaPlace. De naam is gevallen. In het restaurant op de bovenverdieping, ruim opgezet, zitten zo'n vijftien mensen.

Beneden in het LaPlace Café, zie ik later, zitten er een stuk of tien. De bakkerij bij het café is opgeheven. Omdat die 'niet goed tot zijn recht kwam', is het enige wat het bedrijf er desgevraagd over kwijt wil.

Dinsdag rond het middaguur: het is bijna uitgestorven in Topshelf. En dat is geen uitzondering. Ik ben er zeker twintig keer geweest: doordeweeks en in het weekend, 's morgens en 's middags. Steeds een oase van rust.

Ik kom er regelmatig en ik zie nog geen dranghekken Cor Molenaar, retaildeskundige

'Ik zie geen dranghekken'

Dat is ook de ervaring van retaildeskundige Cor Molenaar uit Oosterbeek. 'Ik kom er regelmatig en ik zie nog geen dranghekken', zegt hij met gevoel voor understatement. 'Ik zie een brede gang en weinig klanten. Het is niet echt succesvol.'

Dat Topshelf zich op het hogere segment richt, vindt hij logisch. 'Het lagere segment is bloed aan de paal.'

Maar ook in het hogere segment is het lastig, zegt Molenaar. 'In het hogere segment is de Bijenkorf een heel dominante partij. Die halen in de regio Arnhem nu een omzet die gelijkwaardig is aan toen de winkel er nog was', weet Molenaar, die in Rotterdam buitengewoon hoogleraar e-commerce is.

'Dan kun je wel zeggen: ze duiken in het gat dat de Bijenkorf achterliet, maar dat is niet zo.' De kopers gaan naar internet. Bovendien zit de Bijenkorf in Utrecht, daar ben je zo', zegt Molenaar.

'En dan komt ook nog Hudson erbij (het Canadese Hudson's Bay opent dit jaar tien warenhuizen in Nederland, red.). Ongetwijfeld met een agressieve strategie. Nee, het wordt een lastig verhaal.'

'Geef ze een kans'

Zo ver wil retaildeskundige Rupert Paul Brady niet gaan. 'Dat is te makkelijk. Geef ze een kans.'

De eerste twee jaar moet je afstrepen, zegt Brady. 'Pas na drie jaar staat zo'n warenhuis. Dat geldt ook voor online, social media, het personeel dat je goed moet trainen, de spullen.'

Toch is ook Brady tot nu toe niet echt onder de indruk van het warenhuis van Inge van Kemenade, al 21 jaar ondernemer in megasportwinkels. 'De afdelingen waar ze het meeste verstand van heeft, sport en lifestyle, vond ik er het beste uitzien. Dat is haar business. De rest vond ik niet heel spannend anders. Maar ik gun haar de omzet en het succes.'

We zijn geen V&D. Dat waren we niet, dat worden we niet en dat willen we niet Inge van Kemenade, directeur Topshelf

'Ik vind dat het heel goed gaat'

Topshelf-directeur Inge van Kemenade is niet onder de indruk van de kritiek. 'Ik vind dat het heel goed gaat. Met vallen en opstaan, we hebben veel geleerd. We hebben tijd nodig gehad om het concept gestalte te geven, met levertermijnen en merken die aansluiten.'

Een warenhuis goed neerzetten, heeft volgens Van Kemenade nou eenmaal tijd nodig. 'Voor zo'n project heb je twee jaar nodig voordat het echt staat en flink draagkracht krijgt. Maar we liggen op koers.'

Maar is het er niet erg rustig? 'Nou, de afgelopen twee weken was het erg druk hoor. Maar we zijn geen V&D. Dat waren we niet, dat worden we niet en dat willen we niet.' Van Kemenade doelt op het koopgedrag: als mensen iets bij Topshelf kopen, dan gaat het ook al snel om flinke bedragen.

Inge van Kemenade. Foto: Omroep Gelderland

Van Kemenade: 'De afgelopen dagen was het erg druk bij de badmode. En wij hebben geen bikini's van 19 euro. We hebben echt omzet.'

Dat voormalige Bijenkorf-klanten nu hun heil zouden zoeken op internet, zoals deskundige Molenaar zegt, overtuigt haar niet. '60 procent van de artikelen die via internet worden besteld, gaat retour. Wij verkopen ter plekke en er komt niets retour.'

De kritiek van deskundigen doet Van Kemenade sowieso niet veel. 'Ze hebben het eenvoudiger dan ik. Laat ze hier maar een middagje komen werken', lacht ze.