Avontuurlijk kalfje zwemt de IJssel over

ANGERLO - Kalf Lara 5 (10 maanden oud) is weer terug bij boer Wilbert van der Cruijsen uit Angerlo, nadat het dier vanaf de uiterwaarden bij Lathum de IJssel overzwom.

Donderdag ging het avontuurlijke kalfje naar buiten in het natuurgebied bij Lathum. 'Waarschijnlijk is het kalf daar zelf de IJssel ingesprongen, maar dat heeft niemand gezien', vertelt boer Wilbert. De volgende ochtend werd de jonge koe ontdekt in De Steeg, slapend in de struiken bij iemand in de tuin.

'Wij hebben zoiets nog nooit meegemaakt, maar die koeien kunnen best goed zwemmen hoor, dus zo apart is het dan ook weer niet', aldus Wilbert.

Verdovingsspuit van dierenarts

Wilbert werd gebeld met de vraag of het kalf misschien van hem was. Ze wisten maar drie nummertjes van het oormerk.

Lara maakte van alles mee, ze werd opgejaagd door de politie, verdwaalde in het bos, maar werd 's avonds gevonden door een wandelaar, vlakbij kasteel Middachten. De dierenarts van Burgers' Zoo heeft haar een verdovingsspuit toegediend, zodat ze het kalf konden vangen.

'Dit blijft altijd een bijzondere koe'

Lara mocht een nachtje logeren bij een andere boer in de buurt om bij te komen. Over een week mag zij weer naar buiten, maar niet meer op die plek.

Voor boer Wilbert blijft dit kalf altijd speciaal. 'Het zal altijd een bijzondere koe blijven die ontzettend goed kan zwemmen.'

Nagekomen bericht van de redactie: In eerste instantie gingen we ervan uit dat het om een stierkalf ging, maar het blijkt toch te gaan om een vrouwelijke jonge koe. Dit is aangepast in de tekst.