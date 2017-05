Nog geen debat over Thomashuis Tiel

TIEL - Er komt voorlopig geen debat in de Tweede Kamer over de gang van zaken bij de Thomashuizen. De SP had om een debat gevraagd naar aanleiding van onthullingen van het tv-programma EenVandaag over het Thomashuis in Tiel.

De zorg zou in het Thomashuis ondermaats zijn en PGB-geld zou niet besteed worden waar het voor bedoeld is. Een meerderheid van de Kamer wil eerst een brief van de staatssecretaris over de kwestie. De kamer wil eerst weten wat er precies in Tiel aan de hand is en of de problemen ook buiten deze vestiging aan de orde zijn. Pas dan wil de Kamer een besluit nemen over een debat. Lilian Marijnissen van SP drong er bij de Kamervoorzitter op aan dat zo'n brief er dan wel snel moet komen.