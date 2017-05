Subsidieverstrekkers geschrokken van rapporten over Museum Het Valkhof

NIJMEGEN - Geschrokken zijn ze. De subsidieverstrekkers aan Museum Het Valkhof: de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland. Dat er serieuze problemen waren wisten ze, maar de volle omvang van de ellende binnen de museummuren werd pas duidelijk na publicatie van de onderzoeksrapporten.

Dat schrijven de burgemeester en wethouders van Nijmegen in een brief aan de gemeenteraad. In de brief staat overigens ook dat de subsidieverstrekkers zich niet herkennen in de kritiek van de onderzoekers dat er onvoldoende contact was tussen hen en het museum.

Financieel en bestuurlijk rommelt het al maanden binnen het museum. Afgelopen jaar was er een tekort van ruim 900.000 euro en de directeur is de laan uitgestuurd.

Museum Het Valkhof (foto: Omroep Gelderland)

Hoop voor de toekomst

Burgemeester en wethouders geven toe dat er formeel alleen bestuurlijk overleg was met de directeur. Een bewuste keuze, zo schrijft het college. Maar de deur stond ook voor de Raad van Toezicht altijd open, maar dat heeft tot eind 2016 nooit tot een ontmoeting geleid. De onderzoekers noemen dat contact tussen de toezichthouder en de subsidieverstrekkers juist belangrijk. De gemeente wil wel gaan onderzoeken of ze met op een andere manier moet omgaan met culturele instellingen en die verantwoording die ze afleggen voor de verkregen subsidies.

In die brief wordt het geloof uitgesproken dat van Museum Het Valkhof weer een gezond museum te maken valt. De rapporten bieden daar voldoende aanknopingspunten voor, aldus B&W. Daarom blijft de gemeente het museum voorlopig geld geven om te kunnen overleven. In september moet er een plan voor de toekomst van het museum liggen, waar de gemeenteraad zich over uit mag spreken. Het college realiseert zich dat het de nodige tijd zal kosten voor het museum weer is opgekrabbeld.

