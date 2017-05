Stofexplosie bij bedrijf in Ermelo

ERMELO - De brandweer in Ermelo is dinsdagmiddag uitgerukt voor een stofexplosie bij het bedrijf Navobi aan de Sandbergweg.

De explosie deed zich voor in een silo. Daarna brak er een klein brandje uit, meldt een woordvoerder van de brandweer. Aanvankelijk werd gedacht dat daarbij ammoniak was vrijgekomen, maar dat is volgens de brandweer niet zo.

Alle personeelsleden moesten tijdelijk naar buiten. Gewonden zijn er niet.

Navobi in Ermelo is producent van kalvermelk.