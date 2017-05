Einde aan mestprobleem door uitvinding uit Wijchen?

WIJCHEN - Volgens een uitvinder uit Wijchen betekent zijn vondst het einde van het mestprobleem. Zijn 'drijfmestbenutter' zorgt er naar eigen voor dat mest beter wordt opgenomen door de gewassen zodat er minder schadelijke meststoffen in het milieu terechtkomen. Daardoor zouden zelfs mestquota overbodig zijn.

Deel van de mest komt in milieu

Het probleem met mest is dat er veel stoffen inzitten die schadelijk zijn voor het milieu. Doordat een deel van die stoffen niet wordt opgenomen door de gewassen, komen ze terecht in het milieu. De oplossing van de Nederlandse overheid? De totale mestproductie reduceren met 25 procent.

Voor veel boeren betekent dat het terugdringen van het aantal koeien, of het laten afvoeren van kostbare koeienmest. Om vervolgens even kostbare kunstmest aan te schaffen, want de gewassen op het land moeten toch groeien.

'Aantal auto's hoeft toch ook niet omlaag?'

Een vreemde manier van doen, zo vindt Antoon van Mullekom uit Wijchen. 'Auto's zijn toch ook vervuilend, maar het aantal auto's hoeft niet met 25 procent omlaag.' Maar auto's zijn de afgelopen natuurlijk wel schoner gemaakt en dat bracht van Mullekom op een idee.

Per toeval ontdekt

Eigenlijk was hij eerder per toeval op dat idee gestuit toen hij zelf nog melkkoeien had. 'Wij hadden de putten vol en moesten de mest over het land uitrijden. Het was veel te nat op het land. Daardoor konden we niet met de giertank over het land rijden.'

Door slecht laswerk kwam er lucht bij

Antoon van Mullekom maakte een machine waarbij de mest vermengde met water zodat die dunnere mest over het land gesproeid kon worden. Maar, zo geeft hij toe, het laswerk van die machine was niet al te best, waardoor er ook lucht bij het mengsel kwam. Tot zijn stomme verbazing bleek het gras nadien harder te groeien dan ooit.

'Uitvinding levert meer groei op'

Van Mullekom ging verder met knutselen en bedacht de 'drijfmestbenutter', een machine die de koeienmest vermengt met water en lucht. In samenwerking met de Agrarische Hogeschool Dronten onderzocht hij de groei van gewassen die is bemest met het mengsel van mest, water en lucht . Hun conclusie: het mengsel leidt tot 17 procent meer groei.

Nog geen wetenschappelijke verklaring

Van Mullekom heeft zelf berekend dat boeren tot 40 procent meer mest mogen uitrijden, gezien de verminderde vervuiling van het milieu als gevolg van de drijfmestbenutter. Wim van de Weg van de Agrarische Hogeschool Dronten is een stuk voorzichtiger met zijn conclusies. 'We hebben inderdaad 17 meer gewasopbrengst vastgesteld, maar we hebben nog geen wetenschappelijke verklaring voor de oorzaak daarvan.'

Bovendien vindt hij de vergelijking tussen vervuilende auto's die intussen schoner zijn gemaakt en vervuilende mest niet opgaan. Volgens Wim van de Weg is er in elk geval nog heel wat onderzoek nodig, voordat deze oplossing van het mestprobleem een einde maakt aan de huidige mestquota.