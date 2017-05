Dieven pinnen 5250 euro met gestolen pas

ARNHEM - Twee mannen en een vrouw hebben in Arnhem een 73-jarige man meer dan 5000 euro afhandig gemaakt. Het trio stal de pinpas van de man bij ziekenhuis Rijnstate. Waarschijnlijk hadden de drie daarvoor zijn pincode al afgekeken.

In het programma Bureau GLD, woensdag vanaf 17.20 uur, zijn beelden van de daders te zien. Na het roven van de pas wordt er gepind aan het Willemsplein in Arnhem. Daarna wordt de daglimiet verhoogd met een zogeheten random reader in de Rabobank. Om vervolgens opnieuw geld op te nemen met de pas van het slachtoffer.

In totaal wordt er 5250 euro opgenomen in minder dan 10 minuten. Volgens het slachtoffer gaat het om drie Roemeens uitziende personen.