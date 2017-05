Huizen in Gelderland 6 procent duurder, Achterhoek blijft achter

ARNHEM - De huizen in onze regio zijn in een jaar tijd zes procent duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van woningmarktonderzoeker Calcasa.

De gemiddelde prijs voor een eengezinswoning steeg naar 279.000 euro en de gemiddelde prijs voor een meergezinswoning (bijvoorbeeld een appartement of flat) steeg naar 180.000 euro.

Het herstel van de huizenmarkt in de Achterhoek en het Rivierengebied loopt achter op de rest van Nederland. Afgelopen kwartaal steeg de gemiddelde prijs van een huis naar het hoogste niveau ooit, hoger dan het hoogtepunt van de kredietcrisis in 2008. Toch worden in de Achterhoek en Zuidwest-Gelderland veel huizen nog met verlies verkocht. In het westen van Nederland zijn de cijfers veel gunstiger.

Vaak met verlies van de hand

Vooral in de Achterhoek zijn woningeigenaren de klos. Daar ligt de gemiddelde woningwaarde nog steeds 7,5 procent lager dan het hoogtepunt in 2008. Vooral mensen die hun huis tussen 2006 en 2009 aanschaften, doen deze bij verkoop nu vaak met verlies van de hand.

In heel Nederland staan nog 340.000 huiseigenaren op virtueel verlies met de waarde van hun huis. Als ze hun stekkie nu verkopen, krijgen ze er minder voor dan ze er eerder voor hebben betaald.