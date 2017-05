Jan Oosterhuis blijft De Graafschap trouw, ook keeperstrainer Susebeek verlengt contract

DOETINCHEM - Jan Oosterhuis blijft op parttime basis aan De Graafschap verbonden. Ook Edwin Susebeek, al vele jaren de keeperstrainer, heeft bijgetekend.

Oosterhuis verkeerde lange tijd in onzekerheid of de clubleiding het contract met de oud-speler van De Graafschap zou gaan verlengen. De voormalig middenvelder stond daar wel voor open, maar baalde van het wachten over zijn toekomst. Veel hing echter af van Jan Vreman waarvan inmiddels bekend is dat hij volgend seizoen trainer wordt van de beloften.

In eerste instantie zou er dan geen ruimte meer zijn voor Oosterhuis, die twee jaar lang een hecht duo vormde met Vreman. De Achterhoeker beschikt over een contract voor onbepaalde tijd waardoor hij na zijn ontslag als hoofdcoach toch weer kon terugkeren in de organisatie van de club. De 53-jarige Oosterhuis gaat een aantal dagen in de week Henk de Jong assisteren. De andere trainers in de staf zijn Richard Roelofsen en Sandor van der Heide. Daarnaast zal Oosterhuis zich ook gaan bezigheden met videoanalyses tijdens de wedstrijden in de Jupiler League van De Graafschap. Dat betekent dat hij niet meer op de bank zal plaatsnemen.

Ook keeperstrainer Edwin Susebeek blijft bij De Graafschap. HIj verlengde zijn contract met een jaar. De Achterhoeker keerde in 2012 terug bij De Graafschap nadat hij een aantal jaren bij PSV had gewerkt.