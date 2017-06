Hulpverleners pleiten voor 24-uurs opvang voor Apeldoornse zwerfjongeren

APELDOORN - Zwerven over straat, slapen in auto's en overwinteren in een schuurtje. Het is de realiteit van misschien wel honderden zwerfjongeren in Apeldoorn. Om deze jongeren beter en sneller te helpen pleiten hulpverleners voor een 24-uurs opvang voor deze groep in de stad.

Gabi en Kamil woonden een jaar lang samen in een schuurtje. 'Het was een goede plek om te verblijven, het schuurtje had een dak van plastic. Het was primitief, maar we hadden in ieder geval een dak boven ons hoofd,' vertelt Gabi. 'We hielden het erg netjes, geen afval binnen en we zorgden altijd dat het lekker rook,' vult Kamil aan. 'In de winter hadden we dekens en hielden we elkaar warm. Het voelde echt als ons huisje.' Maar dit 'huisje' had geen kachel en geen sanitaire voorzieningen.

Een andere 20-jarige Apeldoorner die anoniem wil blijven vertelt over zijn ervaringen op straat. 'Je voelt je heel alleen, je bent eenzaam. De ene nacht sliep ik bij vrienden op de bank, een andere nacht in een auto of in een garagebox. Op een bankje in het park heb ik nooit geslapen, dat vond ik te onveilig.'

Opvang Beekbergen

Ook verbleef deze jongeman regelmatig in de Tijdelijke Opvang Jeugd (TOJ) in Beekbergen, waar zes slaapplekken voor zwerfjongeren zijn. 'Het was fijn dat je daar kon douchen en dat je daar 's avonds kon zijn, maar het is lastig want overdag mocht je niet blijven en moest je maar weer rondlopen. In de winter moest je ook gewoon om half 9 weer naar buiten, dat zouden ze beter moeten regelen.'

En dat vind ook hulpverlener Marco Betman van Stimenz. Hij zoekt zwerfjongeren op en probeert ze te helpen. 'Zes opvangplekken in Beekbergen is veel te weinig. Dat is hier 10 à 12 kilometer vandaan en 's ochtends moeten ze weer de straat op. Bovendien is die plek gewoon niet veilig voor de meiden.'

24-uurs opvang

Betman pleit voor een 24-uurs opvang in de stad Apeldoorn zelf. 'Dan heb ik het over een 24/7 voorziening waar de jongeren de hele dag kunnen blijven, gekoppeld aan goede hulpverlening. En dan zul je zien dat deze jongeren met een aardig steuntje in de rug alles weer goed op de rit kunnen krijgen. '

Ook steeds meer raadsleden zien het belang in van een betere opvangplek voor zwerfjongeren. Wethouder Paul Blokhuis heeft onlangs toegezegd de opvanglocatie in Beekbergen onder de loep te nemen en te onderzoeken of er andere mogelijkheden zijn.

van de radar

Marco Betman maakte samen met oud Apeldoorns raadslid en fotograaf Roelof Rump het boek 'Buitenspel en van de radar verdwenen' om aandacht te vragen voor de situatie van zwerfjongeren in Apeldoorn. Exacte cijfers van hoeveel jongeren er in Apeldoorn op straat leven zijn er niet, maar Stimenz helpt er op dit moment ruim 120. 'Doe dat aantal maar gerust keer 4 of 5, want een groot aantal jongeren wordt op dit moment niet geholpen en is letterlijk van de radar,' aldus Betman.

Gabi en Kamil wonen inmiddels alweer bijna 2 jaar in een flatje in plaats van in een schuur. En ook de 20-jarige Apeldoorner vertelt dat hij inmiddels een kamer heeft in de wijk Zevenhuizen. 'Ik heb nu eindelijk een plek waar al mijn spullen zijn en waar de deur op slot kan. Een plek waar ik me veilig voel.'