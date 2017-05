Scholieren ruimen rotzooi van strandgangers op

foto: Co Co via facebook.com/Actie-Schone-Waal

NIJMEGEN - Omdat veel strandgangers hun rotzooi gewoon achterlaten op het zand van de Nijmeegse waalstrandjes doen 100 scholieren het dinsdagochtend maar: de troep opruimen. Op sociale media werd de afgelopen dagen woest gereageerd op een foto van een wild veulentje dat aan het gedumpte afval staat te knagen.

Jan van de Meer, voorzitter van de stichting Summercapital die Nijmegen als zomerstad promoot, gooide de foto op zijn Facebookpagina en Twitteraccount. De toegevoegde woorden laten niets aan duidelijkheid te wensen over: 'Het is mooi als je geniet van rivierstranden maar ruim gvd je rommel op! Dit kan echt niet meer.'

De honderd scholieren van het Overbetuwe College in Bemmel hebben dinsdag wel een aanhanger vol aan achtergelaten afval uit het gebied gehaald. 'Ik denk wel een vuilniszak per kind', zegt boswachter Thijmen van Heerde, die de jongeren begeleide tijdens hun opruimwerkzaamheden. 'Onbegrijpelijk dat je wel met een volle tas naar het strand kan lopen, maar niet de moeite wil nemen om wat overblijft mee terug te nemen.'

Elke zomer weer raak

Dat plastic en gebroken glas niet gezond zijn voor de wilde dieren zoals de konikpaarden die in het gebied leven behoeft geen uitleg. De vervuiling van de stranden langs rivieren is een langslepend, hardnekkig probleem. En ook niet alleen in Nijmegen. Een andere Nijmegenaar, Jeroen van Deelen, dumpte vier jaar geleden al eens een berg afval voor de deur van een Nijmeegs bedrijf. Personeelsleden van dat bedrijf hadden na een feestje op het strand ook niet de moeite genomen hun rotzooi op te ruimen.

Ook Actie Schone Waal probeerde jarenlang de bezoekers van de Waalstrandjes op te voeden door het goede voorbeeld te geven. Maar na 86 keer de rotzooi van anderen opruimen hebben die vrijwilligers er de brui aan gegeven 'omdat de problematiek door honderden bezoekers te groot werd voor een club vrijwilligers'.

Boswachter Van Heerde: 'De wandelbrug Ooypoort maakt dat meer mensen makkelijker kunnen genieten van de mooie natuur in de uiterwaarden, maar die brug heeft duidelijk ook een keerzijde. Dat is gewoon erg jammer.'

'Gemeente medeverantwoordelijk'

Van der Meer vraagt zich dan ook hardop af hoe nu eindelijk eens voorkomen kan worden dat mensen geen afval meer achterlaten op de stranden. Toch prullenbakken? Entree waarmee toezichthouders kunnen worden betaald? Na zonsondergang geen toegang meer?

En hij is niet de enige. Ook gemeenteraadsleden winden zich opnieuw op over de puinhoop op het strand. De PvdA, Voor Nijmegen.NU en D66 willen dat de gemeente verantwoordelijkheid neemt. De stad maakte de Waalstrandjes toegankelijker door in 2013 wandelbrug Ooypoort over het water van 't Meertje te plaatsen. Gevolg is dat er nog meer mensen nog meer troep op het strand achterlaten.

De wandelbrug Ooypoort die het strand vanuit de stad veel toegankelijker maakt (Foto: Omroep Gelderland)

Gaan afvalbakken helpen?

Na overleg tussen de gemeente en Staatsbosbeheer is nu besloten om afvalbakken bij de toegang naar de strandjes te plaatsen. Of dat gaat helpen is natuurlijk maar zeer de vraag, realiseert ook boswachter Thijmen van Heerde zich.

Gaan de bezoekers van de strandjes die nu hun afval achterlaten het wel oprapen en meenemen als ze het niet mee naar huis hoeven te nemen, maar even verderop in een kliko kunnen dumpen? 'Je houdt altijd mensen die te beroerd zijn om hun eigen afval mee te nemen, en daar moeten anderen dan helaas onder lijden. Want die kijken tegen de rotzooi aan', reageert de boswachter. 'En dan hebben we het nog niet eens over het gevaar van al dat afval voor de dieren.'