Verdachte fataal jetski-ongeluk vrijgelaten

Foto: Bart Meesters

WELL - De man die zaterdag is aangehouden na de dodelijke aanvaring op de Maas bij Well in de gemeente Maasdriel, is maandagavond vrijgelaten. De 26-jarige Zaltbommelnaar is nog wel verdachte.

Het slachtoffer is een 14-jarige jongen uit Helmond. Volgens getuigen werd de tiener zaterdagmiddag overvaren door een jetski nadat hij uit een boot was gesprongen. Duikers vonden de jongen na 80 minuten zoeken in het water. Reanimatie mocht toen niet meer baten. Volgens de politie is het onderzoek naar de toedracht van het ongeval nog in volle gang. Zie ook: Man uit Zaltbommel vast voor dodelijk ongeluk met jetski

