Bruinvissen blijven zitten waar ze zitten

HARDERWIJK - De twee bruinvissen die naar Neeltje Jans in Vrouwenpolder zouden gaan, blijven gewoon in het Dolfinarium in Harderwijk. Een woordvoerder zegt dat ze niet worden uitgeleend aan een ander park.

Het Zeeuwse waterpark Neeltje Jans had het Dolfinarium gevraagd of het de twee dieren mocht lenen. 'Daar stonden we open voor', zegt een woordvoerder, 'maar daarna kwamen de vergunningen in beeld.'

En daar liep het uiteindelijk op stuk. Volgens directeur Van de Hoef van beide parken werd er door 'onder meer dierenactivistische groepen' bezwaar gemaakt tegen de vergunning die bij het Rijk was aangevraagd voor het houden van bruinvissen.

Uitzetten geen optie

Van de Hoef zei tegen Omroep Zeeland dat hij geen zin had in 'hoorzittingen en brieven schrijven' en dat daarom de bruinvissen gewoon in Harderwijk blijven.

Uitzetten van de dieren in de natuur is geen optie, zegt de woordvoerder van het Dolfinarium. Volgens hem zijn de dieren niet in staat om zelf voedsel te zoeken of de weg te vinden. Dat komt doordat ze zijn gestrand of fysieke problemen hebben.

