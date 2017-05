Duizend huishoudens in Putten hebben weer stroom

PUTTEN - Iedereen in Putten heeft weer stroom. Duizend huishoudens zaten sinds dinsdag 9.30 uur zonder stroom. Rond 14.00 uur was dat opgelost.

De storing deed zich voor in de postcodegebieden 3881 en 3882. Het ging om een groot deel van de wijk Bijsteren en om aansluitingen in het buitengebied.

's Nachts ook al storing

In de nacht van maandag op dinsdag was er ook al een stroomstoring in Putten. Toen waren zo'n 6000 huishoudens getroffen. Het gaat nu voor een deel om dezelfde straten die zonder stroom zitten. Of er een verband is tussen de stroomstoringen, is nog niet duidelijk.