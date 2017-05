Weer celstraf geëist tegen oud-politieman na misbruik

ARNHEM - Voor het plegen van ontucht met een minderjarige jongen is dinsdag in hoger beroep drie jaar celstraf, waarvan een jaar voorwaardelijk, geëist tegen twee mannen uit Lathum. Het jonge slachtoffer maakte gebruik van zijn spreekrecht: 'Geen enkele straf zal goed kunnen maken wat jullie mij hebben aangedaan.'

De voormalige politieman en zijn partner zouden de jongen tussen juni 2013 en juni 2015 in Lathum, Limburg en Zandvoort misbruikt hebben.

De mannen waren vrienden van de ouders van het slachtoffer, dat ten tijde van het misbruik tussen de 12 en 14 jaar oud was. De rechtbank veroordeelde het stel in oktober vorig jaar tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk. De eis in hoger beroep is gelijk aan de eerdere veroordeling.

'Getekend voor het leven'

De zaak heeft grote impact op het slachtoffer en zijn familie. De jongen maakte tijdens de behandeling van het hoger beroep gebruik van zijn spreekrecht. 'Ik ben misbruikt door twee mannen die ik door en door vertrouwde en waar ik me veilig bij voelde. Ik logeerde bij een politieagent. Jullie hebben m'n leven kapot gemaakt.', aldus het slachtoffer.

Hij zegt getekend te zijn voor het leven. 'Een groot litteken geven waar ik en mijn vader, moeder, zus en nog veel meer anderen maar mee moeten dealen.' Zijn vader vertelt dat hij niemand meer vertrouwt. De jongen en zijn familie willen het nu eindelijk kunnen afsluiten, maar doordat de verdachten in hoger beroep zijn gegaan kan dat nog niet.

Het gerechtshof doet 13 juni uitspraak.