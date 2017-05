Documentaire over moord op hobbyfotograaf Henk Peters

ARNHEM - Het WNL-programma 'De zaak van de leven' zendt binnenkort een documentaire uit over de moord op Henk Peters uit Doorwerth. In de uitzending van ruim een half uur worden onder meer de rechercheurs gevolgd die zich bezighielden met de zaak. De moord op Peters werd landelijk bekend als 'moordzaak zonder lijk'.

Hoe zat het precies? Hobbyfotograaf Henk Peters verdween tijdens Koninginnenacht 2009 in Arnhem. Zijn lichaam is nooit gevonden. Toch werd Frans J. uit Oosterbeek voor de moord veroordeeld tot 18 jaar cel. Hij werd twee maanden na de verdwijning aangehouden. De rechtbank sprak hem vrij van moord, maar in hoger beroep veroordeelde het hof hem tot een gevangenisstraf van 18 jaar.

De zaak van je leven van Omroep WNL is een serie over spraakmakende moordzaken. Eerder kwam in het programma ook de moordzaak op de Nijmeegse activist Louis Sévèke aan de orde.

'Verdwijning blijft moeilijk'

Diana Peters, de zus van Henk, wordt vandaag voor het programma geïnterviewd. Ze hoopt nog steeds dat het lichaam van haar broer ooit gevonden wordt. 'Henk is al acht jaar verdwenen en nog steeds weten we niet waar hij is. Dat blijft moeilijk,' vertelt ze tegen Omroep Gelderland. Deze zomer zou Henk 50 zijn geworden. 'Op dat soort momenten, verjaardagen enzo, mis ik hem het meest. '

In 2015 werd ook al een boek geschreven over de verdwijning van Henk Peters door Gelderlander-journalist Paul Bolwerk en thrillerauteur Jac. Toes.

De zaak van je leven is in juli op tv te zien. Wanneer de aflevering over Henk Peters wordt uitgezonden, is nog niet precies bekend.

