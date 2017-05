Oprichter dierenambulance opgepakt voor stelen duizenden euro's

GAANDEREN - Een 69-jarige man uit Gaanderen is dinsdag aangehouden voor verduistering. Hij zou de afgelopen jaren duizenden euro's hebben gestolen van de stichting Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk.

De stichting deed in het najaar van 2016 aangifte tegen de man, omdat het vermoeden bestond dat er geld verdween.

De verdachte was oprichter van de lokale afdeling en was jarenlang in het bezit van een bankpas van de stichting. Daarmee heeft hij vermoedelijk voor duizenden euro's privé-uitgaven gedaan.

'Het kwam bij toeval aan licht door verdachte mutaties op de bankrekening', vertelt penningmeester Bjorn Harbers. 'We hebben toen afscheid van hem genomen en aangifte gedaan.' De dierenambulance had in het najaar al afscheid genomen van de man.

