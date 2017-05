Moeder probeert boodschappen te stelen met buggy

ZEVENAAR - Een moeder in Zevenaar dacht afgelopen weekend op slinkse wijze producten te stelen uit een supermarkt, maar had geen rekening gehouden met een alerte medewerker.

De plaatselijke politie schrijft deze dinsdag op Facebook dat de vrouw samen met haar kindje in de Coop was. Ze stopte daar diverse boodschappen in haar buggy, maar rekende deze niet af.

Toen de medewerker haar aansprak, ging de 31-jarige inwoonster van Drempt (gemeente Bronckhorst) er in haar auto vandoor. Helaas voor de vrouw was de diefstal vastgelegd op bewakingsbeeld.

Dure boodschappen

De supermarkt gaf daarop het kenteken door aan de politie. Die zag de vrouw later rijden op de Doesburgseweg. De agenten lieten haar stoppen en hielden haar aan voor de winkeldiefstal. Andere politiemensen ontfermden zich over het kindje.

De vrouw kreeg van de supermarkt een winkelverbod en een boete van 181 euro. Van de politie kreeg ze een proces-verbaal. De hoogte hiervan ligt rond de 250 euro.