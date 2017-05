Toekomst Leerdam bij Vitesse onzeker: 'Er komt genoeg voorbij'

ARNHEM - Kelvin Leerdam heeft een aflopend contract bij Vitesse, maar zou toch wel eens kunnen blijven. 'De trainer en ik kunnen goed met elkaar overweg.'

De 26-jarige Utrechter, die nu vier jaar bij Vitesse heeft gespeeld, revalideert op dit moment op Papendal. Terwijl de andere spelers vakantie hebben, probeert Leerdam te herstellen van een knieblessure. Die liep hij op tijdens de bekerfinale tegen AZ op 30 april.

Fit worden

'Het duurt nu al bijna vijf weken', moppert Leerdam. 'Voor mij persoonlijk is het seizoen vervelend geëindigd. Het gaat langzaam en ik heb nog redelijk wat last. Eerst moet ik fit worden en zorgen dat ik straks weer normaal tegen een bal kan trappen', aldus de verdediger dinsdagochtend vlak voor een revalidatietraining.

Club altijd groter

De rechtsback, die na de winterstop concurrentie kreeg van Kevin Diks en zelfs op de bank belandde, maakte veel mee bij Vitesse. Hij was vooral in zijn eerste seizoen succesvol, maar raakte vorig jaar ook in conflict met de clubleiding. 'Ach, dat hoort bij het leven', zegt de oud-Feyenoorder rustig. 'Ik heb toen mijn zegje gedaan. Soms ben je het eens en soms ook niet. Maar de club is altijd groter dan ik of andere mensen.'

Goed gesprek met Fraser

Onder trainer Fraser krabbelde Leerdam weer helemaal op. Hij weigert te zeggen of hij graag bij Vitesse zou willen blijven. Nu Diks weer is teruggekeerd bij Fiorentina lijken de kansen juist voor hem weer toe te nemen. 'Ik ga daar geen uitspraak over doen. Wel is het zo dat de trainer (Henk Fraser, red.) en ik een goed gesprek hebben gehad. Hij weet hoe ik denk over bepaalde dingen en omgekeerd is dat hetzelfde. We kunnen het persoonlijk goed vinden met elkaar. Maar ik treed niet in detail.'

Europees voetbal

Het is onduidelijk of de clubleiding verder wil met Leerdam, die geldt als een dure jongen in de selectie. Vitesse heeft zich door het winnen van de beker geplaatst voor Europees voetbal. Voor Leerdam zou dat een extra motivatie kunnen zijn te blijven. Over belangstelling van andere clubs zegt hij niet te hoeven klagen. 'Ik ben er heel rustig onder en heb totaal nog niet nagedacht over die vraag. Ja, er is al best veel voorbij gekomen. Daarom maak ik me ook niet zo druk.'